W Niemczech przedstawiciele Partii Socjaldemokratycznej i partii Zielonych opowiedzieli się za tym, aby po raz pierwszy kolejną głową państwa została kobieta. Wybory nowego prezydenta federalnego zaplanowano na 30 stycznia, informuje Der Spiegel.

Stanowisko SPD i Zielonych

Dyrektor parlamentarny frakcji SPD Dirk Wiese oświadczył, że najwyższy urząd państwowy powinna objąć kobieta. Według niego kandydatka powinna mieć uczciwość, autorytet, rozwagę i zdolność do podejmowania wyważonych decyzji. Wiese za ważne uznał również międzynarodowe uznanie i umiejętności dyplomatyczne.

Polityk SPD Ralf Stegner zaznaczył, że przewodnicząca bawarskiego Landtagu Ilse Aigner z Unii Chrześcijańsko-Społecznej mogłaby być godną kandydatką na pierwszą kobietę na stanowisku głowy państwa w powojennej historii Niemiec.

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Współprzewodnicząca frakcji parlamentarnej Zielonych Britta Haßelmann również poparła ideę wyboru kobiety. Podkreśliła, że nowa głowa państwa potrzebuje jasnych wartości i determinacji w obronie demokracji. Zieloni nie uczestniczyli w dyskusji na temat konkretnych nazwisk.

Wybory 30 stycznia

Kolejnego prezydenta federalnego wybierze Zgromadzenie Federalne. W jego skład wejdzie 630 deputowanych Bundestagu oraz taka sama liczba przedstawicieli krajów związkowych. Urzędujący prezydent Frank-Walter Steinmeier nie może ponownie kandydować po dwóch kadencjach.

Ilse Aigner od dawna jest rozważana w CSU jako możliwa kandydatka na to stanowisko. Lider CSU Markus Söder ponownie wyraził dla niej poparcie na zjeździe partii w Monachium. Jednocześnie kanclerz i przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Friedrich Merz w wystąpieniu na tym zjeździe nie poinformował, kiedy i w jaki sposób sojusz CDU/CSU oraz koalicja wyłonią swojego kandydata.

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