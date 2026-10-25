В Германии представители Социал-демократической партии и партии Зеленых выступили за то, чтобы следующей главой государства впервые стала женщина. Выборы нового федерального президента запланированы на 30 января, сообщает Der Spiegel.

Позиция СДПГ и Зеленых

Парламентский управляющий фракцией СДПГ Дирк Визе заявил, что высший государственный пост должна занять женщина. По его словам, кандидатка должна обладать порядочностью, авторитетом, рассудительностью и способностью принимать взвешенные решения. Визе также назвал важными международное признание и дипломатические навыки.

Политик СДПГ Ральф Штегнер отметил, что председательница Баварского ландтага Ильзе Айгнер от Христианско-социального союза могла бы стать достойной кандидаткой на должность первой женщины — главы государства в послевоенной истории Германии.

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Сопредседательница парламентской фракции Зеленых Бритта Хассельман также поддержала идею избрания женщины. Она подчеркнула, что новому главе государства необходимы четкие ценностные ориентиры и решительность в защите демократии. Зеленые не участвовали в обсуждении конкретных имен.

Выборы 30 января

Следующего федерального президента будет избирать Федеральное собрание. В его состав войдут 630 депутатов Бундестага и столько же представителей земель. Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не может вновь баллотироваться после двух сроков полномочий.

Ильзе Айгнер давно рассматривают в ХСС как возможную кандидатуру на этот пост. Лидер ХСС Маркус Зёдер вновь высказался в ее поддержку на партийном съезде в Мюнхене. В то же время канцлер и председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в выступлении на этом съезде не сообщил, когда и каким образом союз ХДС/ХСС и коалиция определят своего кандидата.

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