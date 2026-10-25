社民党和绿党呼吁选举女性担任德国总统——《明镜周刊》

德国社会民主党和绿党代表主张，下一任国家元首应首次由女性担任。新一任联邦总统选举定于1月30日举行，《明镜周刊》报道。

社民党和绿党的立场

社民党议会党团议会事务主管迪尔克·维泽表示，最高国家职位应由女性担任。他说，候选人应具备正直、权威、审慎以及作出周全决定的能力。维泽还称，国际认可和外交能力同样重要。

社民党政治人士拉尔夫·施特格纳指出，来自基督教社会联盟的巴伐利亚州议会议长伊尔泽·艾格纳，可能成为德国战后历史上首位女性国家元首职位的合适候选人。

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绿党议会党团主席布丽塔·哈塞尔曼也支持选举女性的想法。她强调，新国家元首需要明确的价值取向以及捍卫民主的决心。绿党没有参与对具体人选的讨论。

1月30日举行选举

下一任联邦总统将由联邦大会选举产生。联邦大会将由630名联邦议院议员和同等数量的各州代表组成。现任总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在两届任期后不能再次参选。

伊尔泽·艾格纳长期以来一直被基社盟视为该职位的可能候选人。基社盟领导人马库斯·泽德尔在慕尼黑举行的党代会上再次表达了对她的支持。与此同时，德国总理兼基督教民主联盟主席弗里德里希·默茨在该党代会的讲话中，没有说明基民盟/基社盟联盟和执政联盟将于何时以及以何种方式确定其候选人。

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