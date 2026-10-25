Katolicka Archidiecezja Nowego Jorku w USA osiągnęła porozumienie opiewające na 800 mln dolarów w celu uregulowania pozwów około 1300 osób, które zgłosiły, że padły ofiarą przemocy seksualnej ze strony duchownych. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na prawników.

Jedno z największych porozumień

Według publikacji archidiecezja zgodziła się na wypłatę w maju. Kwota ta jest jedną z największych w serii spraw sądowych dotyczących przemocy seksualnej ze strony duchownych w Stanach Zjednoczonych.

Kancelaria Jeff Anderson & Associates, która reprezentuje 300 osób spośród wnioskodawców, nazwała porozumienie ważnym momentem w dążeniu do sprawiedliwości.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ujawnienie dokumentów

Porozumienie ustępuje jedynie ugodzie Archidiecezji Los Angeles, która w 2024 roku osiągnęła wypłatę w wysokości 880 mln dolarów. W ramach obecnego uregulowania nowojorska archidiecezja zobowiązała się również ujawnić dokumenty dotyczące osób zaangażowanych w przestępstwa seksualne w kościele.

Porozumienie umożliwia również wnioskodawcom występowanie z pozwami przeciwko ubezpieczycielom kościoła w celu uzyskania dodatkowych wypłat. Jednocześnie pozwala archidiecezji uniknąć bankructwa.

Czytaj nas na