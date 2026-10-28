W pobliżu Los Yébenes we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha w Hiszpanii zderzyły się dwa pociągi. W związku z wypadkiem hiszpański operator infrastruktury kolejowej Adif zawiesił ruch na linii dużych prędkości między Madrytem a Andaluzją.

Wypadek między Los Yébenes a Urdą

Jak informuje RMF24, do wypadku doszło około godziny 09:00 na odcinku między miejscowościami Los Yébenes i Urda w rejonie Toledo. Zderzyły się pociąg państwowego przewoźnika Renfe, jadący z Madrytu do Sewilli, oraz pociąg prywatnego operatora Iryo, który jechał w przeciwnym kierunku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o poszkodowanych

Hiszpański portal ABC, powołując się na świadków, poinformował, że w wyniku zderzenia poszkodowanych zostało wiele osób. Według świadków pociągi mogły również spaść z nasypu.

W chwili publikacji RMF24 nie podawało informacji o liczbie poszkodowanych ani szczegółów dotyczących okoliczności wypadku.

Czytaj nas na