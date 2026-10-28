Недалеко от Лос-Йебенеса в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании столкнулись два поезда. Из-за аварии испанский оператор железнодорожной инфраструктуры Adif приостановил движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией.

Авария между Лос-Йебенесом и Урдой

Как сообщает RMF24, авария произошла примерно в 09:00 на участке между населенными пунктами Лос-Йебенес и Урда в районе Толедо. Столкнулись поезд государственного перевозчика Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, и поезд частного оператора Iryo, двигавшийся в противоположном направлении.

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Сообщения о пострадавших

Испанское издание ABC со ссылкой на очевидцев сообщило, что в результате столкновения пострадало много людей. По словам свидетелей, поезда также могли упасть с насыпи.

На момент публикации RMF24 не приводило данных о количестве пострадавших или подробностей об обстоятельствах аварии.

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