Католическая архиепархия Нью-Йорка в США достигла соглашения на 800 млн долларов для урегулирования исков примерно 1300 человек, заявивших о сексуальном насилии со стороны духовенства. Об этом со ссылкой на адвокатов сообщает Jerusalem Post.

Одно из крупнейших соглашений

По данным издания, архиепархия согласилась на выплату в мае. Эта сумма является одной из крупнейших в ряде судебных дел о сексуальном насилии со стороны духовенства в Соединенных Штатах.

Юридическая фирма Jeff Anderson & Associates, представляющая 300 человек из числа заявителей, назвала договоренность важным моментом в стремлении к справедливости.

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Обнародование документов

Соглашение уступает лишь договоренности Архиепархии Лос-Анджелеса, которая в 2024 году достигла выплаты на 880 млн долларов. В рамках нынешнего урегулирования нью-йоркская архиепархия также обязалась обнародовать документы о лицах, причастных к сексуальным правонарушениям в церкви.

Договоренность также позволяет заявителям обращаться с исками к страховщикам церкви для получения дополнительных выплат. В то же время она позволяет архиепархии избежать банкротства.

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