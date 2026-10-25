Były prezydent USA Barack Obama wystąpił na wiecu wyborczym w Detroit w stanie Michigan, popierając demokratycznego kandydata do Senatu Abdula El-Sayeda. Wydarzenie w szkole Cass Technical odbyło się w pierwszym dniu wczesnego głosowania w stanie, donosi The Guardian.

Przed tysiącami uczestników Obama oświadczył, że El-Sayed dąży do rzeczywistych zmian, w tym ograniczenia wpływu pieniędzy na politykę i poprawy dobrobytu wyborców. Według byłego prezydenta kandydat będzie również kontynuował działania na rzecz zapewnienia wszystkim Amerykanom dostępnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Poparcie dla demokratów

Było to pierwsze publiczne poparcie El-Sayeda przez Obamę. Podczas sierpniowych prawyborów Partii Demokratycznej były prezydent nie poparł żadnego z kandydatów; El-Sayed, lekarz i były urzędnik systemu opieki zdrowotnej hrabstwa Wayne, pokonał kongresmenkę Haley Stevens.

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Na wiecu Obama poparł również sekretarz stanu Michigan Jocelyn Benson, która kandyduje z ramienia demokratów na stanowisko gubernatora. Przyznał, że w niektórych kwestiach różni się z El-Sayedem, jednocześnie podkreślając ich wspólne poglądy na zapewnienie równych szans w społeczeństwie.

Wyścig o miejsce w Senacie

W wyborach El-Sayed zmierzy się z republikaninem Mike'em Rogersem — byłym kongresmenem popartym przez prezydenta Donalda Trumpa. Sondaż Marist wśród prawdopodobnych wyborców, przeprowadzony w połowie października, wykazał 50% poparcia dla El-Sayeda wobec 48% dla Rogersa, jednak różnica mieściła się w granicach błędu statystycznego.

Obama skrytykował także Trumpa, oskarżając go o wzbogacanie siebie i swojej rodziny oraz tworzenie kultury świadczenia usług za wynagrodzenie. Ponadto wypowiedział się przeciwko polityce celnej administracji Trumpa, wspominając o Kanadzie. Wybory powszechne w Michigan zaplanowano na 3 listopada.

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