25 października w Bułgarii rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Według Al Jazeery, w sondażach przedwyborczych wśród 27 kandydatów prowadzą pełniąca obowiązki prezydenta Iliana Jotowa oraz były tymczasowy premier Andrej Giurow. Wybory odbywają się w warunkach rozszerzania się na akwen Morza Czarnego w pobliżu bułgarskiego wybrzeża wojny, którą Federacja Rosyjska — państwo-agresor — prowadzi przeciwko Ukrainie.

Ataki na statki na Morzu Czarnym

Uwagę wobec wyborów zwiększyła seria ataków dronów na statki handlowe w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Według informacji gazety w wyniku uderzeń prawdopodobnie zginęło około dwóch tuzinów marynarzy z różnych krajów.

Ataki wywołały międzynarodowe potępienie oraz obawy związane z rozszerzaniem się geografii wojny przeciwko Ukrainie. Bułgaria zwróciła się o pomoc sojuszników w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na morzu. Bułgarski rząd nie przypisał bezpośrednio odpowiedzialności za uderzenia Rosji, jednak premier Rumen Radew oświadczył, że skutki ataków są „korzystne dla Federacji Rosyjskiej”.

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Stanowiska kandydatów

Obaj główni kandydaci potępili uderzenia na statki, jednak mają odmienne podejście do wojny. Giurowa popierają prozachodnie partie reformistyczne. Wcześniej wyrażał poparcie dla Ukrainy i podpisał umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z Kijowem, gdy stał na czele rządu. Na wiecu Giurow oświadczył, że chce widzieć Bułgarię jako wiarygodnego sojusznika NATO, który chroni swoje interesy poprzez przygotowanie, silną dyplomację i jasne stanowisko.

Jotowa, która wcześniej była wiceprezydentką, objęła stanowisko pełniącej obowiązki prezydenta w styczniu po rezygnacji Rumena Radewa. Popiera on jej kandydaturę, a oboje opowiadają się za dyplomatycznym zakończeniem wojny. Szef agencji badania opinii Market Links Dobromir Żiwkow powiedział Associated Press, że Jotowa należy do polityków wzywających Bułgarię do przyjęcia bardziej neutralnego stanowiska, w tym do zakończenia pomocy i dostaw broni dla Ukrainy.

Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 20:00. Sondaże Alpha Research prognozują dla Jotowej 41% głosów, a dla Giurowa 28%. Analitycy nie oczekują, że którykolwiek z kandydatów uzyska bezwzględną większość w pierwszej turze. Aby wynik pierwszej tury był ważny, frekwencja musi także przekroczyć 50% spośród 6,6 mln zarejestrowanych wyborców, jednak oczekuje się, że będzie niższa niż 40%. W takich warunkach prawdopodobna jest druga tura 1 listopada.

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