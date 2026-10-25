У Болгарії обирають президента на тлі війни Росії проти України — Al Jazeera

У Болгарії 25 жовтня розпочалося голосування на президентських виборах. За даними Al Jazeera, серед 27 кандидатів у передвиборчих опитуваннях лідирують виконувачка обов’язків президента Іліяна Йотова та колишній тимчасовий прем’єр-міністр Андрей Гюров. Вибори відбуваються на тлі поширення війни, яку Російська Федерація — держава-агресор — веде проти України, на акваторію Чорного моря біля болгарського узбережжя.

Атаки на судна в Чорному морі

Увагу до виборів посилила серія атак дронами на торговельні судна поблизу узбережжя Болгарії. За інформацією видання, внаслідок ударів, імовірно, загинули приблизно два десятки моряків із різних країн.

Атаки викликали міжнародне засудження та занепокоєння через розширення географії війни проти України. Болгарія звернулася по допомогу союзників для посилення безпеки на морі. Болгарський уряд прямо не покладав відповідальність за удари на Росію, однак прем’єр-міністр Румен Радев заявив, що наслідки атак «вигідні Російській Федерації».

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Позиції кандидатів

Обидва головні кандидати засудили удари по суднах, однак мають різні підходи до війни. Гюрова підтримують прозахідні реформістські партії. Він раніше висловлював підтримку Україні та підписав угоду про безпекову співпрацю з Києвом, коли очолював уряд. На мітингу Гюров заявив, що прагне бачити Болгарію надійним союзником НАТО, який захищає свої інтереси через підготовленість, сильну дипломатію та чітку позицію.

Йотова, яка раніше була віцепрезиденткою, обійняла посаду виконувачки обов’язків президента у січні після відставки Румена Радева. Він підтримує її кандидатуру, а обоє виступають за дипломатичне завершення війни. Керівник соціологічної агенції Market Links Добромир Живков сказав Associated Press, що Йотова належить до політиків, які закликають Болгарію до більш нейтральної позиції, зокрема до припинення допомоги та постачання зброї Україні.

Дільниці працюватимуть з 7:00 до 20:00. Опитування Alpha Research прогнозують Йотовій 41% голосів, а Гюрову — 28%. Аналітики не очікують, що хтось із кандидатів отримає абсолютну більшість у першому турі. Для результату першого туру явка також має перевищити 50% із 6,6 млн зареєстрованих виборців, однак очікується, що вона буде меншою за 40%. За таких умов імовірний другий тур 1 листопада.

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