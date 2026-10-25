В Болгарии 25 октября началось голосование на президентских выборах. По данным Al Jazeera, среди 27 кандидатов в предвыборных опросах лидируют исполняющая обязанности президента Илияна Йотова и бывший временный премьер-министр Андрей Гюров. Выборы проходят на фоне распространения на акваторию Чёрного моря у болгарского побережья войны, которую Российская Федерация — государство-агрессор — ведёт против Украины.

Атаки на суда в Чёрном море

Внимание к выборам усилила серия атак дронами на торговые суда у побережья Болгарии. По информации издания, в результате ударов, вероятно, погибли около двух десятков моряков из разных стран.

Атаки вызвали международное осуждение и обеспокоенность расширением географии войны против Украины. Болгария обратилась за помощью к союзникам для усиления безопасности на море. Болгарское правительство прямо не возлагало ответственность за удары на Россию, однако премьер-министр Румен Радев заявил, что последствия атак «выгодны Российской Федерации».

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Позиции кандидатов

Оба ведущих кандидата осудили удары по судам, однако имеют разные подходы к войне. Гюрова поддерживают прозападные реформистские партии. Ранее он выражал поддержку Украине и подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Киевом, когда возглавлял правительство. На митинге Гюров заявил, что хочет видеть Болгарию надёжным союзником НАТО, который защищает свои интересы благодаря подготовленности, сильной дипломатии и чёткой позиции.

Йотова, ранее занимавшая должность вице-президента, стала исполняющей обязанности президента в январе после отставки Румена Радева. Он поддерживает её кандидатуру, и оба выступают за дипломатическое завершение войны. Глава социологического агентства Market Links Добромир Живков сообщил Associated Press, что Йотова относится к политикам, которые призывают Болгарию занять более нейтральную позицию, в том числе прекратить помощь и поставки оружия Украине.

Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00. Опросы Alpha Research прогнозируют Йотовой 41% голосов, а Гюрову — 28%. Аналитики не ожидают, что кто-либо из кандидатов получит абсолютное большинство в первом туре. Для результата первого тура явка также должна превысить 50% из 6,6 млн зарегистрированных избирателей, однако ожидается, что она будет ниже 40%. В таких условиях вероятен второй тур 1 ноября.

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