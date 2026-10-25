10月25日，保加利亚总统选举投票开始。据半岛电视台报道，在27名候选人中，代总统伊莉亚娜·约托娃和前临时总理安德烈·久罗夫在选前民调中领先。此次选举正值俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰发动的战争蔓延至保加利亚沿岸附近黑海水域之际。

黑海船只遇袭

保加利亚沿岸附近商船遭遇的一系列无人机袭击，加剧了外界对选举的关注。据该媒体消息，袭击可能造成来自不同国家的约二十名海员死亡。

这些袭击引发国际谴责，也引发了对针对乌克兰的战争地理范围扩大的担忧。保加利亚向盟友寻求帮助，以加强海上安全。保加利亚政府没有直接将袭击责任归咎于俄罗斯，但总理鲁门·拉德夫表示，袭击的后果“对俄罗斯联邦有利”。

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候选人的立场

两位主要候选人都谴责了对船只的袭击，但对战争持不同态度。久罗夫得到亲西方改革派政党的支持。他此前表达了对乌克兰的支持，并在担任政府首脑期间与基辅签署了安全合作协议。久罗夫在一次集会上表示，他希望看到保加利亚成为可靠的北约盟友，通过准备充分、强有力的外交和明确立场来维护自身利益。

曾任副总统的约托娃在鲁门·拉德夫辞职后于1月出任代总统。他支持她参选，两人都主张通过外交方式结束战争。Market Links民调机构负责人多布罗米尔·日夫科夫告诉美联社，约托娃属于呼吁保加利亚采取更中立立场的政治人士，其中包括停止向乌克兰提供援助和武器。

投票站将于7:00至20:00开放。Alpha Research民调预测，约托娃将获得41%的选票，久罗夫将获得28%。分析人士预计，没有任何候选人会在第一轮获得绝对多数。第一轮结果的投票率还必须超过660万登记选民的50%，但预计投票率将低于40%。在这种情况下，11月1日举行第二轮投票的可能性较大。

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