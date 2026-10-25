Экс-президент США Барак Обама выступил на предвыборном митинге в Детройте, штат Мичиган, в поддержку кандидата от Демократической партии в Сенат Абдула Эль-Сайеда. Мероприятие в школе Cass Technical состоялось в первый день досрочного голосования в штате, сообщает The Guardian.

Перед тысячами присутствующих Обама заявил, что Эль-Сайед добивается реальных перемен, в частности ограничения влияния денег на политику и улучшения благосостояния избирателей. По словам экс-президента, кандидат также продолжит работу над обеспечением доступной и качественной медицинской помощи для всех американцев.

Поддержка демократов

Это была первая публичная поддержка Эль-Сайеда со стороны Обамы. Во время августовских праймериз Демократической партии экс-президент не поддерживал кандидатов; Эль-Сайед, врач и бывший сотрудник системы здравоохранения округа Уэйн, победил конгрессвумен Хейли Стивенс.

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На митинге Обама также поддержал госсекретаря Мичигана Джоселин Бенсон, которая баллотируется от демократов на должность губернатора. Он признал наличие разногласий с Эль-Сайедом по отдельным вопросам, одновременно подчеркнув их общие взгляды на обеспечение равных возможностей в обществе.

Гонка за место в Сенате

На выборах Эль-Сайед будет соперничать с республиканцем Майком Роджерсом — бывшим конгрессменом, которого поддержал президент Дональд Трамп. Опрос Marist среди вероятных избирателей, проведенный в середине октября, показал 50% поддержки Эль-Сайеда против 48% у Роджерса, однако разница находилась в пределах статистической погрешности.

Обама также критиковал Трампа, обвинив его в обогащении себя и своей семьи и в создании культуры оказания услуг за вознаграждение. Кроме того, он выступил против таможенной политики администрации Трампа, упомянув Канаду. Всеобщие выборы в Мичигане запланированы на 3 ноября.

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