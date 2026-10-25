Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Джорджия заявил, что должен прекратить убивать иранских лидеров, чтобы выяснить, с кем Соединенные Штаты ведут переговоры. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление на митинге

Трамп сказал, что у Ирана нет самолетов, кораблей, лидеров и ничего другого. Он также утверждал, что в стране уже не осталось лидеров первого и второго уровня. По его словам, это является следствием действий США против иранских военных и руководства.

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Позиция по ядерной программе

Американский президент повторил, что Иран не должен получить ядерное оружие. Он также защитил свое решение 2018 года о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году при президентстве Барака Обамы.

Трамп заявил, что операции Midnight Hammer и Epic Fury уничтожили иранские возможности по обогащению урана. Он связал их с военными операциями 2025 года и периода с февраля по май 2026 года. Президент также утверждал, что США победили Иран в военном, финансовом и других измерениях.

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