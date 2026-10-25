Трамп заявив, що має припинити вбивати іранських лідерів — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в штаті Джорджія заявив, що йому треба припинити вбивати іранських лідерів, аби з’ясувати, з ким Сполучені Штати ведуть переговори. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява на мітингу

Трамп сказав, що Іран не має літаків, кораблів, керівників та іншого. Він також стверджував, що керівників першого й другого рівнів у країні вже не залишилося. За його словами, це є наслідком дій США проти іранських військових і керівництва.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція щодо ядерної програми

Американський президент повторив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. Він також захистив своє рішення 2018 року про вихід США зі Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану, укладеного 2015 року за президентства Барака Обами.

Трамп заявив, що операції Midnight Hammer та Epic Fury знищили іранські можливості зі збагачення урану. Він пов’язав їх із воєнними операціями 2025 року та періоду з лютого по травень 2026 року. Президент також стверджував, що США перемогли Іран у військовому, фінансовому та інших вимірах.

Читай нас у