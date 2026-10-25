Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu wyborczego w stanie Georgia powiedział, że musi przestać zabijać irańskich przywódców, aby dowiedzieć się, z kim Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie na wiecu

Trump powiedział, że Iran nie ma samolotów, statków, przywódców ani niczego innego. Twierdził także, że w kraju nie pozostało już przywódców pierwszego i drugiego szczebla. Według niego jest to konsekwencja działań USA przeciwko irańskiemu wojsku i przywództwu.

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Stanowisko w sprawie programu nuklearnego

Amerykański prezydent powtórzył, że Iran nie powinien uzyskać broni jądrowej. Bronił również swojej decyzji z 2018 roku o wycofaniu USA ze Wspólnego kompleksowego planu działania dotyczącego irańskiego programu nuklearnego, zawartego w 2015 roku za prezydentury Baracka Obamy.

Trump oświadczył, że operacje Midnight Hammer i Epic Fury zniszczyły irańskie możliwości wzbogacania uranu. Powiązał je z operacjami wojskowymi w 2025 roku oraz w okresie od lutego do maja 2026 roku. Prezydent twierdził również, że USA pokonały Iran w wymiarze wojskowym, finansowym i innych.

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