美国前总统巴拉克·奥巴马在密歇根州底特律举行的一场竞选集会上发言，支持民主党参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德。该活动在Cass Technical学校举行，正值该州提前投票的第一天，《卫报》报道。

奥巴马在数千名与会者面前表示，埃尔-赛义德正寻求真正的改变，包括限制金钱对政治的影响以及改善选民的福祉。这位前总统表示，该候选人还将继续努力，确保所有美国人都能获得可负担且高质量的医疗服务。

对民主党人的支持

这是奥巴马首次公开支持埃尔-赛义德。在8月的民主党初选期间，这位前总统没有支持任何候选人；身为医生、曾任韦恩县卫生系统官员的埃尔-赛义德击败了联邦众议员海莉·史蒂文斯。

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在集会上，奥巴马还支持密歇根州务卿乔斯林·本森，她正以民主党人身份竞选州长。他承认自己与埃尔-赛义德在某些问题上存在分歧，同时强调双方在确保社会平等机会方面拥有共同观点。

参议院席位之争

在选举中，埃尔-赛义德将与共和党人迈克·罗杰斯竞争，后者是一名前联邦众议员，获得了总统唐纳德·特朗普的支持。10月中旬对可能投票者进行的Marist民调显示，埃尔-赛义德获得50%的支持率，罗杰斯为48%，但差距处于统计误差范围内。

奥巴马还批评了特朗普，指责他让自己和家人致富，并营造了一种以报酬换取服务的文化。此外，他反对特朗普政府的关税政策，并提到了加拿大。密歇根州的大选定于11月3日举行。

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