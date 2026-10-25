联合国秘书长呼吁改革安全理事会，原因是其五个常任理事国的否决权导致决策过程陷入瘫痪。正如Dawn报道，联合国一份新报告警告称，这项权力是多边机制无法预防或终止日益增多的国家间冲突的原因之一。

这尤其涉及扩大安理会成员构成，以使非洲、拉丁美洲和加勒比地区，以及亚太地区获得更公平的代表性。报告指出，尽管这些地区在日益多极化的世界中很大程度上承担着维和负担，但其代表性不足。

地缘政治碎片化加剧

《2026年世界社会报告》指出，地缘政治碎片化显著加剧了全球风险：多个力量中心正在争夺经济、军事和政治主导地位。对其他国家具有重大影响力的国家数量，已从20世纪70年代的6个增至目前的34个。

自2008年以来，邻国之间关系的指标也显著恶化。2024年至2025年间，59个国家与邻国关系不佳，而仅有19个国家的关系得到改善。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

文件作者指出，多极体系在理论上能够加强多边合作。与此同时，当前的碎片化以及对战略主导地位的追求，可能削弱集体机制，并推动小多边主义的出现，即准备共同行动的国家联盟。

合作的三项优先事项

这份由联合国经济和社会事务部编写的报告建议聚焦三个方向：通过国际税收合作和支持发展中国家，扩大社会投资机会；扩大获得技术、创新和数字基础设施的渠道；以及改革全球治理，以提高其代表性、包容性以及对发展成果的问责。

联合国数据显示，冲突和地缘政治紧张局势加剧，正在削弱国际合作、扰乱贸易和供应链，并将资源从发展目标中转移。2020年至2024年，超过半数国家提高了国防开支占国内生产总值的比重；自2022年以来，全部9个拥有核武器的国家都扩大了其核武库。

关注我们在