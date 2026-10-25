Генеральный секретарь ООН призвал реформировать Совет Безопасности из-за паралича в процессе принятия решений, связанного с правом вето его пяти постоянных членов. Как сообщает Dawn, новый доклад ООН предупреждает, что это право является одной из причин неспособности многосторонних механизмов предотвращать или прекращать все большее число межгосударственных конфликтов.

Речь, в частности, идет о расширении состава Совбеза для более справедливого представительства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Азиатско-Тихоокеанского региона. В докладе отмечается, что эти регионы недостаточно представлены, хотя в значительной степени несут бремя поддержания мира во все более многополярном мире.

Усиление геополитической фрагментации

В World Social Report 2026 указано, что геополитическая фрагментация существенно усилила глобальные риски: несколько центров силы конкурируют за экономическое, военное и политическое доминирование. Число стран, имеющих значительное влияние на другие государства, выросло с шести в 1970-х годах до 34 в настоящее время.

Показатель отношений между соседними странами также существенно ухудшился с 2008 года. В 2024–2025 годах 59 государств имели плохие отношения с соседями, тогда как улучшение было зафиксировано лишь в 19 странах.

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Авторы документа отмечают, что многополярная система теоретически могла бы укрепить многостороннее сотрудничество. В то же время нынешняя фрагментация и стремление к стратегическому доминированию могут ослабить коллективные механизмы и способствовать появлению минилатерализма, то есть коалиций государств, готовых действовать совместно.

Три приоритета для сотрудничества

Доклад, подготовленный Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, предлагает сосредоточиться на трех направлениях: расширении возможностей для социальных инвестиций через международное налоговое сотрудничество и поддержку развивающихся стран; более широком доступе к технологиям, инновациям и цифровой инфраструктуре; а также реформе глобального управления для повышения его представительности, инклюзивности и ответственности за результаты развития.

По данным ООН, рост конфликтов и геополитической напряженности ослабляет международное сотрудничество, нарушает торговлю и цепочки поставок и отвлекает ресурсы от целей развития. Более половины стран увеличили оборонные расходы как долю ВВП в 2020–2024 годах, а все девять государств, обладающих ядерным оружием, расширили свои арсеналы с 2022 года.

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