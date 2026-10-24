Во Франции президент Эмманюэль Макрон осудил стрельбу в пригородах Парижа — Траппе и Ла-Веррьере. Власти расследуют нападение как возможный террористический акт с расистскими и исламофобскими мотивами. По сообщению France 24, в результате стрельбы погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Среди раненых — ребенок

Среди пострадавших — 12-летняя девочка, получившая восемь огнестрельных ранений. Полиция задержала предполагаемого стрелка. Возможный расистский и исламофобский характер нападения является предметом расследования властей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Находки следователей

Как сообщается, в квартире подозреваемого следователи нашли три газовых баллона, подключенных к таймеру. В его автомобиле также обнаружили пистолет-пулемет.

Мэр Сен-Дени, со своей стороны, осудил влияние языка ненависти. Французский президент также осудил нападение.

Читай нас в