We Francji prezydent Emmanuel Macron potępił strzelaninę na przedmieściach Paryża — w Trappes i La Verrière. Władze badają atak jako możliwy akt terrorystyczny o motywach rasistowskich i islamofobicznych. Według France 24 w wyniku strzelaniny zginęła jedna osoba, a pięć innych zostało rannych.

Wśród rannych jest dziecko

Wśród poszkodowanych jest 12-letnia dziewczynka, która odniosła osiem ran postrzałowych. Policja zatrzymała domniemanego strzelca. Potencjalnie rasistowski i islamofobiczny charakter ataku jest przedmiotem śledztwa władz.

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Ustalenia śledczych

Według doniesień śledczy znaleźli w mieszkaniu podejrzanego trzy butle gazowe podłączone do timera. W jego samochodzie znaleziono również pistolet maszynowy.

Mer Saint-Denis ze swojej strony potępił wpływ mowy nienawiści. Francuski prezydent również potępił atak.

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