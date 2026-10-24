Во Франции разразились протесты против съезда партии Марин Ле Пен — France24

В французском городе Орлеан тысячи людей вышли на митинг против съезда партии «Национальное объединение», скандируя антифашистские лозунги. Неформальным лидером этой политической силы является Марин Ле Пен, которую в настоящее время считают самой популярной кандидаткой на пост президента Франции.

На фоне обострения напряженности французская ультраправая партия «Национальное объединение» проводит свой ежегодный съезд в Орлеане, расположенном к югу от Парижа. Ожидается, что в ходе мероприятия будет официально объявлено о начале президентской кампании Марин Ле Пен, а Жордан Барделла будет переизбран лидером партии.

Демонстрация, проходящая в день новых общенациональных митингов против роста стоимости жизни – после того, как неделю назад подобные акции переросли в уличные столкновения – направлена как против политика Ле Пен, так и против президента Франции Эммануэля Макрона.

«Ле Пен — за решетку!» — кричала толпа демонстрантов, держа плакаты с надписями «Молодежь говорит: „Идите вы...“ Национальному объединению» и «Мы горячее фашистов».

Этот съезд партии «Национальное объединение» в Орлеане стал первым крупным предвыборным митингом Ле Пен, которую опросы называют ведущей кандидаткой на смену Макрону на президентских выборах, которые состоятся в стране уже через шесть месяцев.

Об этом сообщает France24.

Марин Ле Пен может победить на президентских выборах во Франции с большим отрывом, — опрос.

По данным Interia, опрос IFOP показал, что Марин Ле Пен лидирует во всех исследованных сценариях президентских выборов во Франции. В первом туре представительница партии «Национальное объединение» могла бы набрать от 34% до 38% голосов независимо от того, кто представлял бы центристский блок.

Опрос IFOP: Ле Пен лидирует во всех сценариях выборов во Франции — Interia.

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