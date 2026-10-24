法国爆发抗议活动，反对玛琳·勒庞所在政党的全国代表大会——France24

在法国奥尔良市，数千人走上街头，高呼反法西斯口号，抗议“国民联盟”党大会的召开。 该政党的非正式领袖是玛丽娜·勒庞，她目前被视为法国总统竞选中最受欢迎的候选人。

在局势日益紧张的背景下，法国极右翼政党“国民联盟”正在巴黎以南的奥尔良举行年度大会。 预计此次活动将正式宣布玛丽娜·勒庞启动总统竞选，同时乔丹·巴尔代卢将连任该党领导人。

此次示威活动恰逢新一轮全国性抗议生活成本上涨的集会——一周前类似的抗议活动曾演变为街头冲突——其矛头既指向勒庞，也指向法国总统埃马纽埃尔·马克龙。

“勒庞——进监狱！”示威人群高呼着，手中举着写有“年轻人对‘国民联盟’说‘滚蛋……’”和“我们比法西斯分子更火热”字样的标语牌。

此次在奥尔良举行的“国民联盟”党代会，是勒庞的首场大型竞选集会。民调显示，她被视为六个月后法国总统大选中接替马克龙的领跑者。

据France24报道。

民调显示，玛丽娜·勒庞可能在法国总统大选中以较大优势获胜。

据Interia报道，IFOP民调显示，玛丽娜·勒庞在所有被调查的法国总统大选情景中均处于领先地位。 在第一轮投票中，无论中间派阵营由谁代表，“国民联盟”党代表都可能获得34%至38%的选票。

IFOP民调：勒庞在所有法国大选情景中均领先——Interia。

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