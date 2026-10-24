We Francji wybuchły protesty przeciwko zjazdowi partii Marine Le Pen — France24

W francuskim mieście Orleanie tysiące ludzi wyszły na demonstrację przeciwko zjazdowi partii „Zjednoczenie Narodowe”, skandując hasła antyfaszystowskie. Nieformalną liderką tej formacji politycznej jest Marine Le Pen, uważana obecnie za najpopularniejszą kandydatkę na prezydenta Francji.

W obliczu narastających napięć francuska skrajnie prawicowa partia „Zjednoczenie Narodowe” organizuje swój coroczny zjazd w Orleanie, na południe od Paryża. Oczekuje się, że podczas wydarzenia zostanie oficjalnie ogłoszony początek kampanii prezydenckiej Marine Le Pen, a Jordan Bardella zostanie ponownie wybrany na przywódcę partii.

Demonstracja, która odbywa się w dniu kolejnych ogólnokrajowych protestów przeciwko wzrostowi kosztów życia – po tym, jak tydzień temu podobne akcje przerodziły się w uliczne starcia – jest skierowana zarówno przeciwko polityce Le Pen, jak i przeciwko prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi.

„Le Pen – do więzienia!” – skandował tłum demonstrantów, trzymając plakaty z napisami „Młodzież mówi: »Idźcie do diabła...« Narodowemu Związkowi” oraz „Jesteśmy bardziej zagorzali niż faszyści”.

Ten zjazd partii „Zjednoczenie Narodowe” w Orleanie był pierwszym dużym wiecem przedwyborczym Le Pen, którą sondaże wskazują jako główną kandydatkę do zastąpienia Macrona w wyborach prezydenckich, które odbędą się w kraju już za sześć miesięcy.

Informuje o tym France24.

Marine Le Pen może wygrać wybory prezydenckie we Francji z dużą przewagą — wynika z sondaży.

Według serwisu Interia sondaż IFOP wykazał, że Marine Le Pen prowadzi we wszystkich badanych scenariuszach wyborów prezydenckich we Francji. W pierwszej turze przedstawicielka partii „Zjednoczenie Narodowe” mogłaby uzyskać od 34% do 38% głosów, niezależnie od tego, kto reprezentowałby blok centrowy.

Sondaż IFOP: Le Pen prowadzi we wszystkich scenariuszach wyborów we Francji — Interia.

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