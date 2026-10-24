Mer francuskiego Orleanu Serge Grouard ogłosił godzinę policyjną dla dzieci poniżej 15. roku życia przed zjazdem skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe. Ograniczenia będą obowiązywać na całym terenie gminy w sobotę i niedzielę od godziny 21:00 do 6:00 czasu lokalnego, informuje Anadolu Agency.

Cel ograniczeń

Według mera środek prewencyjny ma zapobiec zakłóceniom porządku publicznego, zmniejszyć ryzyko zamieszek i zapewnić bezpieczeństwo podczas zaplanowanych zgromadzeń w mieście.

Oczekuje się, że tysiące osób zgromadzą się w Orleanie, aby protestować przeciwko zjazdowi Zjednoczenia Narodowego. Wydarzenie odbywa się przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na przyszły rok.

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W mieście spodziewany jest również kontrprotest. Środki bezpieczeństwa zostały wzmocnione w związku z obawami po zamieszkach w miniony weekend.

Zabezpieczone przedmioty

W piątek wieczorem policja przeprowadziła operację na punkcie poboru opłat w Orleanie. Według doniesień funkcjonariusze zabezpieczyli kule do petanki, makietę karabinu, kij hokejowy i nóż.

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