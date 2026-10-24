美国总统唐纳德·特朗普与英国首相安迪·伯纳姆在电话交谈中讨论了作为侵略国的俄罗斯联邦对乌克兰发动的战争、中东局势以及双边关系。据阿纳多卢通讯社报道，伯纳姆强调，乌克兰全面获得Starlink卫星技术至关重要，以便其能够继续抵御俄罗斯的袭击。

俄罗斯对乌克兰的战争

根据英国首相办公室的消息，伯纳姆还提到特朗普为促使俄罗斯总统弗拉基米尔·普京参与谈判所作的努力。两国领导人同意与国际伙伴共同努力，结束这场即将进入第六年的战争。

能源项目

此外，双方欢迎英国和美国企业继续开展合作，其中包括核能领域的合作。他们讨论了英国能源大臣米亚塔·范布勒批准北海Jackdaw天然气田的决定。英国政府本周在经历多年有关其气候影响的法律争端后，再次批准了该项目；预计将在本月底前供应天然气。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

特朗普和伯纳姆还讨论了Sea Lion项目——位于北福克兰盆地的一项深水石油开发项目，距离该群岛以北约220公里。英国首相办公室表示，伯纳姆谈及阿根廷措施给英国和美国带来的经济后果，并称这些措施具有强制性。他还强调岛上居民有权开发自然资源。

中东局势

在交谈中，伯纳姆确认英国在胡塞武装袭击的背景下支持沙特阿拉伯。利雅得与胡塞武装之间的升级自7月以来一直持续，同时胡塞武装与也门国际承认政府之间的战斗也再次爆发。

关注我们在