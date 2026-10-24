塞尔维亚残障人士称选举前遭施压——Balkan Insight

塞尔维亚残障人士称，在周日选举前，他们遭遇了与支持执政的塞尔维亚进步党（SNS）有关的直接和间接压力。一名希望保持匿名的Balkan Insight受访者表示，一个大型残障人士援助组织的代表警告她，如果拒绝投票支持当局，她可能会失去护理津贴。

一名了解情况的人权活动人士向该媒体讲述了残障人士群体中的“集体恐惧”。他说，即使没有直接威胁，一些人也同意投票给执政党，因为他们担心失去法律规定的护理和援助补贴。

通过组织施压的证词

根据2022年人口普查，塞尔维亚有超过35.6万名残障人士，约占两岁及以上人口的5.5%。其中许多人依赖国家提供的财政和医疗支持，也依赖相关组织提供的辅助设备、教育、培训和就业方面的帮助。

在Balkan Insight采访的12人中，5人表示，他们听到过此类组织代表的言论，这些言论可能被视为要求他们投票支持SNS的压力。来自塞尔维亚南部一家组织的受访者称，该组织新当选的负责人据称要求个别成员保证把票投给SNS及其总理候选人、前总统亚历山大·武契奇。

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另一名来自贝尔格莱德某组织的受访者表示，威胁削减这类协会资金的情况很普遍。该媒体称，许多向残障人士提供帮助的组织依赖国家或地方政府的资金。

社会援助与政治支持

选举监督组织CRTA在2023年的一份报告中提到，社会保护中心存在政治影响网络。该组织收集了工作人员的证词，内容涉及利用社会援助获取政治支持，包括选票和参与党派活动。同年的选举监测还记录了一起因受助人支持反对党而终止其社会支持的事件。

在2023年12月议会选举后，CRTA表示，向社会弱势群体提供财政援助、木柴和人道主义援助包，以换取政治支持，同时还发出威胁，要取消某些福利。一名来自塞尔维亚北部的残障女性告诉该媒体，这种压力大多被表述为对当局所提供援助的感恩期待。

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