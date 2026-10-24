Люди з інвалідністю в Сербії заявили про тиск перед виборами — Balkan Insight

Люди з інвалідністю в Сербії повідомили про прямий і непрямий тиск напередодні недільних виборів, пов’язаний із підтримкою правлячої Сербської прогресивної партії (SNS). Одна зі співрозмовниць Balkan Insight, яка побажала залишитися неназваною, сказала, що представниця великої організації допомоги людям з інвалідністю попередила її про можливу втрату виплати на догляд у разі відмови голосувати за владу.

Правозахисник, обізнаний із ситуацією, розповів виданню про «колективний страх» серед людей з інвалідністю. За його словами, навіть без прямих погроз частина людей погоджується голосувати за правлячу партію, оскільки боїться втратити законно передбачені виплати на догляд і допомогу.

Свідчення про тиск через організації

За даними перепису 2022 року, у Сербії проживають понад 356 тисяч людей з інвалідністю — приблизно 5,5% населення віком від двох років. Багато з них залежать від державної фінансової та медичної підтримки, а також від профільних організацій, які допомагають із технічними засобами, освітою, навчанням і працевлаштуванням.

Із дванадцяти опитаних Balkan Insight людей п’ятеро повідомили, що чули висловлювання представників таких організацій, які могли бути сприйняті як тиск голосувати за SNS. Співрозмовник з організації на півдні Сербії заявив, що новообрана керівниця нібито просила окремих членів гарантувати голос за SNS та її кандидата на посаду прем’єр-міністра, колишнього президента Александара Вучича.

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Інший співрозмовник із белградської організації сказав, що погрози скороченням фінансування таких об’єднань є поширеним явищем. За даними видання, багато організацій, які надають допомогу людям з інвалідністю, залежать від фінансування державних або місцевих органів влади.

Соціальна допомога і політична підтримка

У звіті виборчої наглядової організації CRTA за 2023 рік ішлося про мережі політичного впливу в центрах соціального захисту. Організація зібрала свідчення працівників про використання соціальної допомоги для здобуття політичної підтримки, зокрема голосів і участі в партійній діяльності. Моніторинг виборів того ж року також зафіксував випадок припинення соціальної підтримки одержувачу через підтримку опозиційної партії.

Після парламентських виборів у грудні 2023 року CRTA заявляла, що фінансову допомогу, дрова та гуманітарні пакети пропонували соціально вразливим людям в обмін на політичну підтримку, водночас лунали погрози скасувати певні пільги. Жінка з інвалідністю з півночі Сербії сказала виданню, що тиск здебільшого подають як очікування вдячності за допомогу, надану владою.

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