Люди с инвалидностью в Сербии сообщили о прямом и косвенном давлении накануне воскресных выборов, связанном с поддержкой правящей Сербской прогрессивной партии (SNS). Одна из собеседниц Balkan Insight, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что представительница крупной организации помощи людям с инвалидностью предупредила ее о возможной потере выплаты по уходу в случае отказа голосовать за власть.

Правозащитник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию о «коллективном страхе» среди людей с инвалидностью. По его словам, даже без прямых угроз часть людей соглашается голосовать за правящую партию, поскольку боится потерять законно предусмотренные выплаты по уходу и помощь.

Свидетельства давления через организации

Согласно переписи 2022 года, в Сербии проживают более 356 тысяч людей с инвалидностью — около 5,5% населения в возрасте от двух лет. Многие из них зависят от государственной финансовой и медицинской поддержки, а также от профильных организаций, которые помогают с техническими средствами, образованием, обучением и трудоустройством.

Из двенадцати опрошенных Balkan Insight человек пятеро сообщили, что слышали высказывания представителей таких организаций, которые могли восприниматься как давление с целью голосовать за SNS. Собеседник из организации на юге Сербии заявил, что ее новоизбранная руководительница якобы просила отдельных членов гарантировать голос за SNS и ее кандидата на пост премьер-министра, бывшего президента Александра Вучича.

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Другой собеседник из белградской организации сказал, что угрозы сократить финансирование таких объединений являются распространенным явлением. По данным издания, многие организации, оказывающие помощь людям с инвалидностью, зависят от финансирования государственных или местных органов власти.

Социальная помощь и политическая поддержка

В отчете организации по наблюдению за выборами CRTA за 2023 год говорилось о сетях политического влияния в центрах социальной защиты. Организация собрала свидетельства работников об использовании социальной помощи для получения политической поддержки, в частности голосов и участия в партийной деятельности. Мониторинг выборов того же года также зафиксировал случай прекращения социальной поддержки получателю из-за поддержки оппозиционной партии.

После парламентских выборов в декабре 2023 года CRTA заявляла, что финансовую помощь, дрова и гуманитарные пакеты предлагали социально уязвимым людям в обмен на политическую поддержку, при этом звучали угрозы отменить определенные льготы. Женщина с инвалидностью с севера Сербии сказала изданию, что давление в основном преподносится как ожидание благодарности за помощь, оказанную властями.

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