Osoby z niepełnosprawnościami w Serbii poinformowały o bezpośredniej i pośredniej presji przed niedzielnymi wyborami, związanej z poparciem dla rządzącej Serbskiej Partii Postępowej (SNS). Jedna z rozmówczyń Balkan Insight, która chciała pozostać anonimowa, powiedziała, że przedstawicielka dużej organizacji pomagającej osobom z niepełnosprawnościami ostrzegła ją przed możliwą utratą świadczenia opiekuńczego w razie odmowy głosowania na władzę.

Obrońca praw człowieka znający sytuację opowiedział redakcji o „zbiorowym strachu” wśród osób z niepełnosprawnościami. Jak powiedział, nawet bez bezpośrednich gróźb część osób zgadza się głosować na partię rządzącą, ponieważ obawia się utraty prawnie gwarantowanych świadczeń opiekuńczych i pomocy.

Świadectwa presji wywieranej przez organizacje

Według spisu ludności z 2022 roku w Serbii mieszka ponad 356 tys. osób z niepełnosprawnościami, czyli około 5,5% populacji w wieku od dwóch lat. Wiele z nich zależy od państwowego wsparcia finansowego i medycznego, a także od wyspecjalizowanych organizacji, które pomagają w zakresie sprzętu wspomagającego, edukacji, szkoleń i zatrudnienia.

Spośród dwunastu osób ankietowanych przez Balkan Insight pięć stwierdziło, że słyszało wypowiedzi przedstawicieli takich organizacji, które mogły być odebrane jako presja, by głosować na SNS. Rozmówca z organizacji na południu Serbii powiedział, że jej nowo wybrana szefowa miała rzekomo prosić niektórych członków o zagwarantowanie głosu na SNS i jej kandydata na stanowisko premiera, byłego prezydenta Aleksandara Vučicia.

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Inny rozmówca z organizacji w Belgradzie powiedział, że groźby ograniczenia finansowania takich stowarzyszeń są powszechnym zjawiskiem. Według redakcji wiele organizacji udzielających pomocy osobom z niepełnosprawnościami zależy od finansowania przez władze państwowe lub lokalne.

Pomoc społeczna i poparcie polityczne

W raporcie organizacji monitorującej wybory CRTA z 2023 roku opisano sieci wpływów politycznych w ośrodkach pomocy społecznej. Organizacja zebrała relacje pracowników dotyczące wykorzystywania pomocy społecznej do zdobywania poparcia politycznego, w tym głosów i udziału w działalności partyjnej. Monitoring wyborów w tym samym roku odnotował również przypadek wstrzymania wsparcia społecznego odbiorcy z powodu poparcia dla partii opozycyjnej.

Po wyborach parlamentarnych w grudniu 2023 roku CRTA oświadczyła, że osobom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej oferowano pomoc finansową, drewno opałowe i pakiety humanitarne w zamian za poparcie polityczne, a jednocześnie grożono anulowaniem niektórych świadczeń. Kobieta z niepełnosprawnością z północy Serbii powiedziała redakcji, że presja jest przeważnie przedstawiana jako oczekiwanie wdzięczności za pomoc udzieloną przez władze.

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