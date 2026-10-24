Президент Трамп і прем’єр Бернем обговорили Starlink для України — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час телефонної розмови обговорили війну Російської Федерації, держави-агресора, проти України, ситуацію на Близькому Сході та двосторонні відносини. Як повідомляє Anadolu Agency, Бернем наголосив на важливості повного доступу України до супутникової технології Starlink, щоб вона могла й надалі захищатися від російських атак.

Війна Росії проти України

За даними офісу британського прем’єра, Бернем також відзначив зусилля Трампа щодо залучення президента Росії Володимира Путіна до переговорів. Лідери домовилися працювати разом із міжнародними партнерами для припинення війни, яка наближається до шостого року.

Енергетичні проєкти

Окремо сторони привітали продовження співпраці британських і американських компаній, зокрема у сфері ядерної енергетики. Вони обговорили рішення міністерки енергетики Великої Британії Міатти Фанбулле схвалити газове родовище Jackdaw у Північному морі. Британський уряд цього тижня повторно затвердив проєкт після багаторічних судових спорів щодо його впливу на клімат; постачання газу очікують до кінця місяця.

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Також Трамп і Бернем обговорили проєкт Sea Lion — глибоководну нафтову розробку в басейні Північних Фолклендських островів, приблизно за 220 кілометрів на північ від архіпелагу. За повідомленням офісу британського прем’єра, Бернем заявив про економічні наслідки заходів Аргентини, які він назвав примусовими, для Великої Британії та США. Він також наголосив на праві жителів островів розвивати природні ресурси.

Ситуація на Близькому Сході

У розмові Бернем підтвердив підтримку Великою Британією Саудівської Аравії на тлі атак хуситів. Ескалація між Ер-Ріядом і хуситським угрупованням триває з липня, паралельно відновилися бої між хуситами та міжнародно визнаним урядом Ємену.

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