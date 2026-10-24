Prezydent USA Donald Trump i premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham podczas rozmowy telefonicznej omówili wojnę Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, przeciwko Ukrainie, sytuację na Bliskim Wschodzie oraz stosunki dwustronne. Jak podaje Anadolu Agency, Burnham podkreślił znaczenie pełnego dostępu Ukrainy do technologii satelitarnej Starlink, aby mogła nadal bronić się przed rosyjskimi atakami.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie

Według biura brytyjskiego premiera Burnham zauważył również starania Trumpa na rzecz włączenia prezydenta Rosji Władimira Putina do negocjacji. Przywódcy zgodzili się współpracować z międzynarodowymi partnerami, aby zakończyć wojnę, która zbliża się do szóstego roku.

Projekty energetyczne

Osobno strony z zadowoleniem przyjęły kontynuację współpracy brytyjskich i amerykańskich firm, w tym w dziedzinie energetyki jądrowej. Omówili decyzję brytyjskiej minister energii Miatty Fanbulle o zatwierdzeniu złoża gazowego Jackdaw na Morzu Północnym. Brytyjski rząd ponownie zatwierdził projekt w tym tygodniu po wieloletnich sporach sądowych dotyczących jego wpływu na klimat; dostawy gazu są oczekiwane do końca miesiąca.

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Trump i Burnham omówili również projekt Sea Lion — głębokowodne przedsięwzięcie wydobycia ropy w Basenie Północnych Falklandów, około 220 kilometrów na północ od archipelagu. Według biura brytyjskiego premiera Burnham mówił o gospodarczych konsekwencjach dla Wielkiej Brytanii i USA działań Argentyny, które nazwał przymusowymi. Podkreślił także prawo mieszkańców wysp do rozwijania zasobów naturalnych.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Podczas rozmowy Burnham potwierdził poparcie Wielkiej Brytanii dla Arabii Saudyjskiej w obliczu ataków Huti. Eskalacja między Rijadem a ugrupowaniem Huti trwa od lipca, równolegle wznowiły się walki między Huti a uznawanym na arenie międzynarodowej rządem Jemenu.

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