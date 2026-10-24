Kolejna runda rozmów między delegacjami Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji może odbyć się za kilka tygodni w Abu Zabi lub w Szwajcarii. Celem spotkania jest kontynuacja prac nad porozumieniami oraz przygotowanie gruntu pod rozmowy na najwyższym szczeblu.

Według informacji ze źródeł w rządzie USA amerykański urzędnik oświadczył, że trójstronne spotkanie może odbyć się „za kilka tygodni” w Abu Zabi lub w Szwajcarii.

Podkreślił, że w celu przygotowania spotkania na wysokim szczeblu konieczne jest jeszcze wykonanie znacznej ilości pracy. Dokładna data i miejsce kolejnej rundy negocjacji nie zostały jeszcze ustalone.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze specjalnymi przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa. Według jego słów trójstronne spotkanie na szczeblu zespołów negocjacyjnych w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie planuje się zorganizować w pierwszej połowie listopada.

W przeddzień tego wydarzenia w Białym Domu poinformowano, że pierwsza dama USA Melania Trump doprowadziła do zawarcia rozejmu między Rosją a Ukrainą w miejscowości Oleszki na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu chersońskiego.

Z dostępnych informacji wynika, że miasto, znajdujące się pod kontrolą wojsk rosyjskich, boryka się z katastrofą humanitarną.

Dalsze rozmowy mają stanowić kontynuację wysiłków dyplomatycznych zmierzających do zakończenia wojny. Jednocześnie konkretne porozumienia, które mogą zostać osiągnięte podczas kolejnego spotkania, nie zostały na razie ogłoszone.

Informuje o tym serwis Sky News.

Wcześniej wiceprezydent USA Jay D. Vance oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się zasiąść do stołu negocjacyjnego, jednak strony nadal mają znaczne rozbieżności co do warunków ewentualnego porozumienia pokojowego.

Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że jako potencjalne miejsce trójstronnych rozmów między USA, Rosją i Ukrainą rozważa się Abu Zabi.

Negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę telefoniczną ze specjalnymi przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Strony omówiły możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, które planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada. Zełenski oświadczył, że strona ukraińska jest gotowa do rozmów nawet w najbliższych dniach, jednak ich przeprowadzenie zależy również od stanowiska Moskwy.

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