Переговоры между Украиной, США и Россией могут состояться в Абу-Даби или Швейцарии, — Sky News

Следующий раунд переговоров между делегациями Украины, США и России может состояться через несколько недель в Абу-Даби или Швейцарии. Цель встречи — продолжить работу над договоренностями и подготовить основу для переговоров на высшем уровне.

По информации источников в правительстве США, американский чиновник заявил, что трехсторонняя встреча может состояться «через пару недель» в Абу-Даби или Швейцарии.

Он подчеркнул, что для подготовки встречи на высоком уровне еще необходимо проделать значительный объем работы. Точная дата и место следующего раунда переговоров пока не определены.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со специальными представителями президента США Дональда Трампа. По его словам, трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд по вопросу прекращения войны России против Украины планируют провести в первой половине ноября.

Накануне в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области.

По имеющейся информации, город, находящийся под контролем российских войск, страдает от гуманитарной катастрофы.

Дальнейшие переговоры должны продолжить дипломатические усилия по прекращению войны. В то же время конкретные договоренности, которые могут быть достигнуты в ходе следующей встречи, пока не объявлены.

Об этом сообщает издание Sky News.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и Россия согласились сесть за стол переговоров, однако у сторон до сих пор остаются значительные разногласия относительно условий возможного мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в качестве потенциальной площадки для проведения трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной рассматривается Абу-Даби.

Переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили возможность трехсторонней встречи с участием Украины, США и России, которую планируется провести в первой половине ноября. Зеленский заявил, что украинская сторона готова к переговорам даже в ближайшие дни, однако их проведение зависит и от позиции Москвы.

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