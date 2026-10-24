Włochy w sobotę wprowadzają wzmożone środki bezpieczeństwa przed protestami przeciwko cięciom wydatków budżetowych i wysokim kosztom życia, zaplanowanymi w ośmiu miastach, w tym w Rzymie i Mediolanie. Demonstracje odbędą się po zamieszkach podczas części protestów w ubiegły weekend, informuje France 24.

Drony i patrole w miastach

Policja w Rzymie oświadczyła, że wykorzysta drony i śmigłowce do monitorowania demonstracji. Organy ścigania poinformowały również o zamiarze zapewnienia możliwości wyrażania poglądów, w tym sprzeciwu wobec działań władz, pod warunkiem przestrzegania prawa.

W Mediolanie dodatkowi wojskowi, skierowani do miasta po protestach w ubiegłym tygodniu, będą patrolować centrum. Burmistrz Giuseppe Sala oświadczył, że miasto nie planuje zamknięcia. Zaapelował również do sklepów, aby nie wstrzymywały działalności: w ubiegły weekend w mieście splądrowano kilka butików, a niektóre inne placówki zamknęły się lub usunęły ekspozycje z witryn.

Akcje w ośmiu miastach

Ruch nazywający siebie „Ruchem 17 października” zapowiedział protesty o godzinie 13:00 czasu Greenwich w ośmiu włoskich miastach. Organizatorzy oświadczyli, że w każdym mieście odbędą się trzy odrębne akcje, których uczestnicy zbiorą się w jednym miejscu. Lokalizacje mają zostać ogłoszone pół godziny przed rozpoczęciem.

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Osobno antywojenny ruch „Oś Antyimperialistyczna” zorganizował wiec w Rzymie. Protesty odbywają się w kontekście wystąpień studentów, kierowców ciężarówek i rolników w sprawie mieszkań, cen paliw i cięć budżetowych.

W tym tygodniu rząd Giorgii Meloni przyjął dekret bezpieczeństwa, który łagodzi zasady przetrzymywania nieletnich w areszcie, wprowadza przestępstwo polegające na brutalnym udziale w demonstracji oraz przewiduje grzywny dla rodziców za szkody wyrządzone przez ich dzieci podczas protestów. Policja poinformowała w piątek o dziesiątkach nalotów dotyczących osób podejrzewanych o grabieże i zamieszki w ubiegłym tygodniu.

Rząd zatwierdził również środki wsparcia dla kierowców ciężarówek i rybaków w związku ze skokiem cen paliw. Prawie wszystkie blokady ciężarówek, które przez kilka dni paraliżowały południe Włoch i spowodowały niedobory paliwa oraz żywności, już się zakończyły.

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