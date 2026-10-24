В Италии в субботу разворачивают усиленные меры безопасности перед протестами против сокращения бюджетных расходов и высокой стоимости жизни, запланированными в восьми городах, в том числе в Риме и Милане. Демонстрации пройдут после беспорядков во время части протестов в минувшие выходные, сообщает France 24.

Дроны и патрули в городах

Полиция Рима заявила, что задействует беспилотники и вертолеты для мониторинга акций. Правоохранители также сообщили о намерении обеспечить возможность выражать свои взгляды, в том числе несогласие с действиями властей, при условии соблюдения закона.

В Милане дополнительные военные, направленные в город после протестов на прошлой неделе, будут патрулировать центр. Мэр Джузеппе Сала заявил, что город не планируют закрывать. Он также призвал магазины не прекращать работу: в минувшие выходные в городе разграбили несколько бутиков, а некоторые другие заведения закрылись или убрали витринные экспозиции.

Акции в восьми городах

Движение, называющее себя «Движением 17 октября», объявило о проведении протестов в 13:00 по Гринвичу в восьми итальянских городах. Организаторы заявили, что в каждом городе пройдут три отдельные акции, участники которых сойдутся в одном месте. Локации обещают объявить за полчаса до начала.

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Отдельно антивоенное движение «Антиимпериалистическая ось» организовало митинг в Риме. Протесты проходят на фоне выступлений студентов, дальнобойщиков и фермеров из-за жилья, цен на топливо и бюджетных сокращений.

На этой неделе правительство Джорджии Мелони приняло декрет о безопасности, который смягчает правила содержания несовершеннолетних под стражей, вводит состав преступления за насильственное участие в демонстрации и предусматривает штрафы для родителей за ущерб, причиненный их детьми во время протестов. Полиция в пятницу сообщила о десятках рейдов в отношении людей, подозреваемых в мародерстве и беспорядках на прошлой неделе.

Правительство также одобрило меры поддержки дальнобойщиков и рыбаков из-за скачка цен на топливо. Почти все блокировки грузовиков, которые на несколько дней парализовали юг Италии и вызвали дефицит топлива и продуктов, уже прекратились.

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