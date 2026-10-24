Конгрессмены США призвали Пентагон предоставить Украине гарантии доступа к Starlink и Starshield

Члены Палаты представителей США призвали министра обороны Пита Хэгсета продлить контракт на спутниковую систему Starshield и восстановить для Украины полноценный доступ к Starlink и Starshield после недавних сбоев в работе связи. Законодатели подчеркивают, что ограничение спутниковых услуг может ослабить оборонный потенциал Украины и создать дополнительные риски для гражданского населения.

Конгрессмены призвали возобновить предоставление спутниковых услуг без ограничений скорости, обеспечить необходимое географическое покрытие, в частности над территорией России, и гарантировать бесперебойный переход от коммерческой сети Starlink к правительственной системе Starshield.

По словам законодателей, украинские военные используют эти системы для выполнения критически важных задач.

«Украинские вооруженные силы полагаются на эти услуги для управления и контроля, обмена разведданными, связи на поле боя и управления беспилотными системами», — подчеркнули они.

В обращении также отмечается, что ухудшение качества связи, сужение географического покрытия или перебои с доступом к спутниковым услугам могут негативно повлиять на ход боевых действий.

По мнению конгрессменов, такие ограничения ослабляют военный потенциал Украины, дают российским войскам оперативное преимущество и угрожают жизни гражданского населения.

«Решения относительно доступности услуг, зоны покрытия и их эффективности не должны оставаться исключительно на усмотрение частного провайдера, когда они непосредственно влияют на способность Украины защищаться», — отметили законодатели.

Помимо восстановления полноценного доступа к спутниковой связи, американские конгрессмены призвали Министерство обороны США оценить возможность применения полномочий, предусмотренных разделом I Закона об оборонном производстве.

Этот закон позволяет федеральному правительству США требовать от компаний отдавать приоритет государственным заказам.

По мнению законодателей, соответствующие полномочия следует рассматривать в совокупности с действующими контрактными механизмами. Это, по их словам, помогло бы гарантировать Украине надежный доступ к необходимой пропускной способности, надлежащему уровню обслуживания и географическому покрытию для проведения законных военных операций.

В своем обращении законодатели также подчеркнули важность поддержки Украины для безопасности Соединенных Штатов и Европы.

«США и Европа вложили значительные средства в оборону Украины, поскольку победа России поставила бы под угрозу нашу безопасность. Эти инвестиции не должны нивелироваться из-за перебоев в работе коммуникационной инфраструктуры, от которой зависят украинские военные, если таких перебоев можно избежать», — подытожили конгрессмены.

Таким образом, американские законодатели требуют от Пентагона обеспечить стабильность спутниковой связи для Украины и рассмотреть механизмы, которые снизят риск перебоев в работе Starlink и Starshield.

Об этом говорится в обращении американских законодателей к главе Пентагона и Министерства обороны США.

Спутниковые системы связи Starlink и Starshield начали работать во время движения со скоростью более 161 км/ч. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в комментарии для СМИ.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы зависимостью от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков, чтобы защитить суверенитет страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.

Американские власти на протяжении многих лет обращались к компании SpaceX с просьбами ограничивать или расширять работу спутниковой связи Starlink в различных странах, в частности в Украине, Иране, Йемене и Ливане.

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