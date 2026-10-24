Как сообщает Anadolu Agency, президент США Дональд Трамп на митинге во Флориде заявил, что Соединенные Штаты займутся Кубой после Ирана. Он также сказал, что по пути обратно из Ирана США сделают остановку возле Кубы.

Сценарий с кораблями

Трамп описал сценарий, при котором американские корабли будут проходить мимо Кубы. По его словам, один из них должен был бы остановиться примерно в 50 ярдах от побережья острова.

Президент США добавил, что после этого на Кубу отправят государственного секретаря Марко Рубио, чтобы завершить сделку. О какой именно сделке идет речь, в его заявлении не уточнялось.

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Допрос Рубио в X

Позже Рубио в социальной сети X обратился к людям на Кубе, которые стремятся к политическим переменам. Он призвал их воспользоваться возможностью противостоять коррупции.

В своем посте Рубио также упомянул разочарование из-за невыполненных обещаний, коррупцию и привилегированную жизнь немногих. Он предложил сторонникам перемен возможность партнерства с Центральным разведывательным управлением США.

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