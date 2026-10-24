Jak informuje Anadolu Agency, prezydent USA Donald Trump oświadczył na wiecu na Florydzie, że Stany Zjednoczone zajmą się Kubą po Iranie. Powiedział również, że w drodze powrotnej z Iranu USA zatrzymają się w pobliżu Kuby.

Scenariusz z udziałem statków

Trump opisał scenariusz, w którym amerykańskie statki miałyby przepływać obok Kuby. Według niego jeden z nich miałby zatrzymać się około 50 jardów od wybrzeża wyspy.

Prezydent USA dodał, że następnie na Kubę zostanie wysłany sekretarz stanu Marco Rubio, aby sfinalizować porozumienie. W jego oświadczeniu nie sprecyzowano, o jakie porozumienie chodzi.

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Przesłuchanie Rubio w X

Później Rubio zwrócił się w serwisie społecznościowym X do osób na Kubie, które dążą do zmian politycznych. Wezwał je do wykorzystania okazji do przeciwstawienia się korupcji.

W swoim wpisie Rubio wspomniał również o rozczarowaniu niespełnionymi obietnicami, korupcji i uprzywilejowanym życiu nielicznych. Zaproponował zwolennikom zmian możliwość partnerstwa z Centralną Agencją Wywiadowczą USA.

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