Trump powiedział, że USA zajmą się Kubą po Iranie — Anadolu Agency
Jak informuje Anadolu Agency, prezydent USA Donald Trump oświadczył na wiecu na Florydzie, że Stany Zjednoczone zajmą się Kubą po Iranie. Powiedział również, że w drodze powrotnej z Iranu USA zatrzymają się w pobliżu Kuby.
Scenariusz z udziałem statków
Trump opisał scenariusz, w którym amerykańskie statki miałyby przepływać obok Kuby. Według niego jeden z nich miałby zatrzymać się około 50 jardów od wybrzeża wyspy.
Prezydent USA dodał, że następnie na Kubę zostanie wysłany sekretarz stanu Marco Rubio, aby sfinalizować porozumienie. W jego oświadczeniu nie sprecyzowano, o jakie porozumienie chodzi.
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Przesłuchanie Rubio w X
Później Rubio zwrócił się w serwisie społecznościowym X do osób na Kubie, które dążą do zmian politycznych. Wezwał je do wykorzystania okazji do przeciwstawienia się korupcji.
W swoim wpisie Rubio wspomniał również o rozczarowaniu niespełnionymi obietnicami, korupcji i uprzywilejowanym życiu nielicznych. Zaproponował zwolennikom zmian możliwość partnerstwa z Centralną Agencją Wywiadowczą USA.