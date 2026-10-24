Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Pina Picerno zgodziła się zakończyć strajk głodowy po osiągnięciu porozumienia w sprawie udzielenia pomocy rodzinie Oleszków.

„Wczoraj wieczorem odbyłem rozmowę z Piną Picerno, wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, i wezwałem ją do zaprzestania strajku głodowego w związku z postępami w rozwiązywaniu kryzysu humanitarnego w tymczasowo okupowanych Oleszkach” – zaznaczył rzecznik praw obywatelskich.

Według niego strajk głodowy Picherno zaczął stanowić poważne zagrożenie dla jej życia i zdrowia. Jednocześnie osiągnięto istotny postęp w kwestii zapewnienia pomocy humanitarnej mieszkańcom Oleszki oraz stworzenia warunków do ewakuacji ludności cywilnej.

Lokalne zawieszenie broni i korytarz humanitarny w Oleszkach

„Podczas naszej rozmowy poinformowałem ją o osiągniętych porozumieniach dotyczących lokalnego zawieszenia broni, do którego przyczyniła się pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump. Porozumienia te mają zapewnić dostarczenie pomocy humanitarnej oraz ewakuację ludności cywilnej” – dodał.

Według Lubineca porozumienia przewidują:

rozminowanie drogi do Oleszek;

dostarczenie pomocy humanitarnej, w szczególności żywności, wody, leków i niezbędnego sprzętu technicznego dla szpitala;

zapewnienie bezpiecznego i niezakłóconego przemieszczania się ludności cywilnej.

Lubinec zapewnił również Picherno, że będzie ją regularnie informował o rozwoju sytuacji i postępach w realizacji osiągniętych porozumień.

Podkreślono również, że ochrona życia ludzkiego oraz zapewnienie mieszkańcom Oleszki dostępu do pomocy humanitarnej pozostają głównymi priorytetami dla Ukrainy.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Pini Picerno za jej niezmienne zaangażowanie, pryncypialne stanowisko i konsekwentne wsparcie dla naszych obywateli żyjących w warunkach tymczasowej okupacji. Jej współczucie, determinacja i gotowość do walki o ich życie i godność zasługują na nasz głęboki szacunek” – podsumowuje rzecznik praw człowieka.

Informację tę przekazał na kanale Telegram pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Podano nazwiska rosyjskich dowódców zamieszanych w blokadę Oleszok w obwodzie chersońskim.

Przypomnijmy, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraina wprowadzi zawieszenie ognia w wyznaczonym rejonie tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej w mieście. Wojsko oświadczyło, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc mieszkańcom Oleszok i zapewnić im bezpieczeństwo.

Ewakuacja z Oleszok będzie przebiegać w trzech etapach.

W Oleszach, tymczasowo okupowanych przez Rosję – państwo-agresora – około 1700 osób pozostaje uwięzionych wśród zniszczonych budynków.

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