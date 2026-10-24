欧洲议会副主席在就奥列什科问题达成协议后结束了绝食

欧洲议会副主席皮娜·皮切尔诺在就向奥列什科一家提供援助达成协议后，同意结束绝食。

“昨晚，我与欧洲议会副议长皮娜·皮切尔诺进行了交谈， 并呼吁她鉴于在解决临时被占领的奥列什基人道主义危机方面取得的进展，停止绝食”，人权专员表示。

据他介绍，皮切尔诺的绝食已对其生命和健康构成严重威胁。与此同时，在向奥列什基居民提供人道主义援助以及为平民撤离创造条件方面，已取得重要进展。

奥列什基地区的局部停火与人道主义走廊

“在交谈中，我向她通报了在美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的推动下达成的局部停火协议。 这些协议旨在确保人道主义援助的运送以及平民的撤离，”他补充道。

据卢宾采介绍，协议内容包括：

对通往奥列什基的道路进行排雷；

运送人道主义援助物资，特别是食品、饮用水、药品以及医院所需的技术设备；

确保平民安全、无障碍地通行。

卢宾采还向皮切尔诺保证，将定期向她通报事态发展以及已达成协议的执行进展。

声明还指出，保护奥列什基居民的生命安全并确保他们获得人道主义援助，仍是乌克兰的首要任务。

“我们非常感谢皮娜·皮切尔诺一如既往的奉献精神、坚定的立场以及对生活在临时被占领区下的我们人民的持续支持。 她所展现的同情心、坚定决心以及为捍卫民众的生命与尊严而奋斗的意愿，值得我们深表敬意，”人权专员总结道。

乌克兰议会人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在Telegram频道上发布了这一消息。

公布了参与封锁赫尔松州奥列什基的俄罗斯指挥官名单。

需要指出的是，乌克兰武装部队总参谋部此前宣布，乌克兰将于基辅时间10月27日3:00起，在赫尔松州临时被占领的奥列什基市指定区域实施停火。此举旨在为该市开展人道主义行动创造条件。 军方表示，将尽一切可能协助奥列什基居民并保障其安全。

奥列什基的撤离行动将分三个阶段进行。

在被侵略国俄罗斯暂时占领的奥列什基，约有1700人仍被困在满目疮痍的废墟之中。

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