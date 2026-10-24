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Новости Мир

Вице-президент Европарламента прекратила голодовку после достижения договоренностей по Олешко

UA NEWS 24 Октября 2026 15:23
Вице-президент Европарламента прекратила голодовку после достижения договоренностей по Олешко

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно согласилась прекратить голодовку после достижения договоренностей о предоставлении помощи семье Олешко. 

«Вчера вечером я провел беседу с Пиной Пичерно, вице-президентом Европейского парламента, и призвал её прекратить голодовку, учитывая достигнутый прогресс в решении гуманитарного кризиса во временно оккупированных Олешках», — отметил омбудсмен.

По его словам, голодовка Пичерно начала представлять серьезную угрозу для ее жизни и здоровья. В то же время был достигнут значительный прогресс в вопросе обеспечения гуманитарной помощи жителям Олешек и создания условий для эвакуации гражданского населения. 

Локальное перемирие и гуманитарный коридор в Олешках

«Во время нашего разговора я проинформировал её о достигнутых договоренностях относительно локального прекращения огня, которому способствовала первая леди США Мелания Трамп. Эти договоренности должны обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданского населения», — добавил он.

По словам Лубинца, договоренности предусматривают:

  • разминирование дороги в Олешки;

  • доставку гуманитарной помощи, в частности продуктов питания, воды, медикаментов и необходимого технического оборудования для больницы;

  • обеспечение безопасного и беспрепятственного передвижения гражданского населения. 

Лубинец также заверил Пичерно, что будет регулярно информировать её о развитии ситуации и прогрессе в выполнении достигнутых договоренностей.

Также отмечается, что защита человеческой жизни и обеспечение доступа к гуманитарной помощи для жителей Олешек остаются главными приоритетами для Украины. 

«Мы чрезвычайно благодарны Пине Пичерно за её неизменную преданность, принципиальную позицию и последовательную поддержку наших людей, живущих в условиях временной оккупации. Ее сочувствие, решимость и готовность бороться за их жизнь и достоинство заслуживают нашего глубокого уважения», — резюмирует омбудсмен. 

Об этом сообщил в Telegram-канале уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Назвали имена российских командиров, причастных к блокаде Олешок в Херсонской области.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность. 

Эвакуация из Олешек будет проходить в три этапа.

В временно оккупированных Россией, государством-агрессором, Олешках около 1700 человек остаются заблокированными среди разрушенных зданий.

 

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