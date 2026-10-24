Віцепрезидентка Європарламенту припинила голодування після домовленостей щодо Олешок

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Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно погодилася завершити голодування після досягнення домовленостей щодо надання допомоги Олешкам.

"Учора ввечері я провів розмову з Піною Пічерно, віцепрезиденткою Європейського парламенту, та закликав її припинити голодування з огляду на досягнутий прогрес у вирішенні гуманітарної кризи в тимчасово окупованих Олешках", - зазначив омбудсмен.

За його словами, голодування Пічерно почало становити серйозну загрозу для її життя та здоров’я. Водночас було досягнуто важливого прогресу в питанні забезпечення гуманітарної допомоги мешканцям Олешків і створення умов для евакуації цивільного населення.

Локальна тиша та гуманітарний коридор в Олешках

"Під час нашої розмови я поінформував її про досягнуті домовленості щодо локального припинення вогню, якому сприяла перша леді США Меланія Трамп. Ці домовленості мають забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення", - додав він.

За словами Лубінця, домовленості передбачають:

розмінування дороги до Олешків;

доставку гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування, води, медикаментів і необхідного технічного обладнання для лікарні;

забезпечення безпечного та безперешкодного пересування цивільного населення.

Лубінець також запевнив Пічерно, що регулярно інформуватиму її про розвиток ситуації та прогрес у виконанні досягнутих домовленостей.

Також зазначається, що захист людського життя та забезпечення доступу до гуманітарної допомоги для мешканців Олешків залишаються головними пріоритетами для України.

"Ми надзвичайно вдячні Піні Пічерно за її незмінну відданість, принципову позицію та послідовну підтримку наших людей, які живуть в умовах тимчасової окупації. Її співчуття, рішучість і готовність боротися за їхнє життя та гідність заслуговують на нашу глибоку повагу", - резюмує омбудсмен.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Назвали імена російських командирів, причетних до блокади Олешок на Херсонщині.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

Евакуація з Олешок проходитиме у три етапи.

У тимчасово окупованих Росією, державою-агресором, Олешках близько 1700 людей залишаються заблокованими серед зруйнованої забудови.

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