Назвали імена російських командирів, причетних до блокади Олешок на Херсонщині

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Встановлено російських командирів і підрозділи, причетні до блокади окупованих Олешок, де цивільні залишаються без належного доступу до їжі та ліків.

Українські журналісти ідентифікували російських військових командирів, чиї підрозділи діють в окупованих Олешках на лівобережжі Херсонщини. Розслідування встановлює присутність російських десантних підрозділів у районі міста, де окупаційні сили блокують гуманітарну допомогу, а спроби цивільних виїхати супроводжуються небезпекою атак безпілотників.

Журналісти встановили, що в районі Олешок перебувають військовослужбовці 217-го гвардійського парашутно-десантного полку РФ, який входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Командиром полку є 50-річний полковник Георгій Янчев. За даними розслідування, він служить у російській армії з 1993 року.

Підрозділ брав участь у бойових діях на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема в боях за Київ. Пізніше російські десантники воювали в районі Часового Яру на Донеччині.

Журналісти також ідентифікували старшого лейтенанта Сергія Александшкіна. За даними розслідування, з грудня 2025-го до лютого 2026 року під його командуванням штурмова рота діяла в районі Антонівського мосту через Дніпро.

Встановити присутність конкретних підрозділів і командирів вдалося, зокрема, завдяки аналізу інформаційних бюлетенів для військовослужбовців 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ.

Це не перше розслідування щодо російських військових формувань, які діють поблизу міста.

Наприкінці вересня Slidstvo.Info повідомило про присутність у громаді військовослужбовців 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ і 331-го гвардійського парашутно-десантного полку.

Журналісти встановлювали командирів цих формувань та перевіряли інформацію про їхню діяльність на Херсонському напрямку. Сукупність зібраних даних допомагає документувати участь російських військових структур у подіях на окупованій території.

Олешки перебувають під російською окупацією з перших місяців повномасштабної війни. Ситуація в місті різко погіршилася через обмеження постачання гуманітарної допомоги та можливостей для евакуації.

За повідомленнями українських джерел, у місті залишаються близько 2 тисяч людей. Місцеві жителі стикаються з нестачею продуктів, води, ліків та електроенергії.

Дороги заміновані, а цивільні, які намагаються виїхати, ризикують потрапити під удари російських безпілотників. Додаткову небезпеку становлять перевірки на блокпостах окупаційних військ.

Українські військові намагаються доставляти людям їжу за допомогою безпілотників. Водночас повноцінний доступ гуманітарних організацій до міста залишається критично важливим для порятунку цивільних.

Установлення особового складу та командирів російських підрозділів, які діють на окупованих територіях, є важливою частиною документування російської агресії та збору доказів для майбутнього притягнення винних до відповідальності.

Джерело: Slidstvo.Info.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

Евакуація з Олешок проходитиме у три етапи.

У тимчасово окупованих Росією, державою-агресором, Олешках близько 1700 людей залишаються заблокованими серед зруйнованої забудови.

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