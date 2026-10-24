Zidentyfikowano rosyjskich dowódców i oddziały zaangażowane w blokadę okupowanych Oleszok, gdzie ludność cywilna pozostaje bez odpowiedniego dostępu do żywności i leków.

Ukraińscy dziennikarze zidentyfikowali rosyjskich dowódców wojskowych, których oddziały działają w okupowanych Oleszach na lewym brzegu obwodu chersońskiego. Dochodzenie potwierdza obecność rosyjskich oddziałów spadochronowych w rejonie miasta, gdzie siły okupacyjne blokują pomoc humanitarną, a próby opuszczenia miasta przez ludność cywilną wiążą się z ryzykiem ataków dronów.

Dziennikarze ustalili, że w rejonie Oleszok przebywają żołnierze 217. Gwardyjskiego Pułku Spadochronowo-Desantowego RF, wchodzącego w skład 98. Gwardyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej.

Dowódcą pułku jest 50-letni pułkownik Georgij Janczew. Zgodnie z wynikami śledztwa służy on w armii rosyjskiej od 1993 roku.

Oddział brał udział w działaniach bojowych na początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, w szczególności w walkach o Kijów. Później rosyjscy spadochroniarze walczyli w rejonie Czazowego Jaru w obwodzie donieckim.

Dziennikarze zidentyfikowali również starszego porucznika Siergieja Aleksandszkina. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. pod jego dowództwem kompania szturmowa działała w rejonie mostu Antonowskiego nad Dnieprem.

Udało się ustalić obecność konkretnych oddziałów i dowódców, w szczególności dzięki analizie biuletynów informacyjnych dla żołnierzy 98. Dywizji Powietrznodesantowej Federacji Rosyjskiej.

Nie jest to pierwsze śledztwo dotyczące rosyjskich formacji wojskowych działających w pobliżu miasta.

Pod koniec września serwis Slidstvo.Info poinformował o obecności w gminie żołnierzy 126. oddzielnej brygady obrony brzegowej Floty Czarnomorskiej RF oraz 331. gwardyjskiego pułku spadochronowo-desantowego.

Dziennikarze ustalili dowódców tych formacji i zweryfikowali informacje dotyczące ich działań na kierunku chersońskim. Zbiór zgromadzonych danych pomaga udokumentować udział rosyjskich struktur wojskowych w wydarzeniach na okupowanym terytorium.

Oleszki znajdują się pod rosyjską okupacją od pierwszych miesięcy wojny na pełną skalę. Sytuacja w mieście gwałtownie się pogorszyła z powodu ograniczeń w dostawach pomocy humanitarnej i możliwości ewakuacji.

Według doniesień źródeł ukraińskich w mieście pozostaje około 2 tysięcy osób. Miejscowi borykają się z brakiem żywności, wody, leków i energii elektrycznej.

Drogi są zaminowane, a cywile próbujący opuścić miasto narażają się na ataki rosyjskich dronów. Dodatkowe zagrożenie stanowią kontrole na posterunkach kontrolnych wojsk okupacyjnych.

Ukraińskie siły zbrojne próbują dostarczać ludziom żywność za pomocą dronów. Jednocześnie pełny dostęp organizacji humanitarnych do miasta pozostaje niezwykle ważny dla ratowania ludności cywilnej.

Identyfikacja personelu i dowódców rosyjskich oddziałów działających na terytoriach okupowanych stanowi ważny element dokumentowania rosyjskiej agresji oraz gromadzenia dowodów w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności w przyszłości.

Źródło: Slidstvo.Info.

Przypomnijmy, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraina wprowadzi zawieszenie ognia w określonym rejonie tymczasowo okupowanych Oleśków w obwodzie chersońskim od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej w mieście. Wojsko oświadczyło, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc mieszkańcom Oleszok i zapewnić im bezpieczeństwo.

Ewakuacja z Oleszok będzie przebiegać w trzech etapach.

W Oleszach, tymczasowo okupowanych przez Rosję – państwo-agresora – około 1700 osób pozostaje odciętych wśród zniszczonej zabudowy.

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