Назвали имена российских командиров, причастных к блокаде Олешек в Херсонской области

Установлены российские командиры и подразделения, причастные к блокаде оккупированных Олешек, где мирные жители остаются без надлежащего доступа к продуктам питания и лекарствам.

Украинские журналисты идентифицировали российских военных командиров, чьи подразделения действуют в оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области. Расследование подтверждает присутствие российских десантных подразделений в районе города, где оккупационные силы блокируют гуманитарную помощь, а попытки гражданских лиц выехать сопровождаются опасностью атак беспилотников.

Журналисты установили, что в районе Олешек находятся военнослужащие 217-го гвардейского парашютно-десантного полка РФ, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Командиром полка является 50-летний полковник Георгий Янчев. По данным расследования, он служит в российской армии с 1993 года.

Подразделение участвовало в боевых действиях в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в частности в боях за Киев. Позже российские десантники воевали в районе Часового Яра в Донецкой области.

Журналисты также идентифицировали старшего лейтенанта Сергея Александшкина. По данным расследования, с декабря 2025-го по февраль 2026 года под его командованием штурмовая рота действовала в районе Антоновского моста через Днепр.

Установить присутствие конкретных подразделений и командиров удалось, в частности, благодаря анализу информационных бюллетеней для военнослужащих 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Это не первое расследование, касающееся российских воинских формирований, действующих вблизи города.

В конце сентября Slidstvo.Info сообщило о присутствии в общине военнослужащих 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Журналисты устанавливали командиров этих формирований и проверяли информацию об их деятельности на Херсонском направлении. Совокупность собранных данных помогает документировать участие российских военных структур в событиях на оккупированной территории.

Олешки находятся под российской оккупацией с первых месяцев полномасштабной войны. Ситуация в городе резко ухудшилась из-за ограничения поставок гуманитарной помощи и возможностей для эвакуации.

По сообщениям украинских источников, в городе остаются около 2 тысяч человек. Местные жители сталкиваются с нехваткой продуктов, воды, лекарств и электроэнергии.

Дороги заминированы, а гражданские лица, пытающиеся выехать, рискуют попасть под удары российских беспилотников. Дополнительную опасность представляют проверки на блокпостах оккупационных войск.

Украинские военные пытаются доставлять людям еду с помощью беспилотников. В то же время полноценный доступ гуманитарных организаций в город остается критически важным для спасения гражданских лиц.

Установление личностей личного состава и командиров российских подразделений, действующих на оккупированных территориях, является важной частью документирования российской агрессии и сбора доказательств для будущего привлечения виновных к ответственности.

Источник: Slidstvo.Info.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

Эвакуация из Олешек будет проходить в три этапа.

В временно оккупированных Россией, государством-агрессором, Олешках около 1700 человек остаются заблокированными среди разрушенных зданий.

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