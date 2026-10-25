Imieniny prawosławne 25 października 2026: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W niedzielę, 25 października, zgodnie z kalendarzem prawosławnym czci się kilku świętych, których imiona można znaleźć w kalendarzach imieninowych. Wśród nich znajduje się imię żeńskie Domnika oraz imiona męskie: Martin, Kuzma, Andronik, Prov i Tarach. Opowiemy, co oznaczają te imiona, skąd się wywodzą i jak złożyć życzenia osobom obchodzącym imieniny.

Imieniny, czyli Dzień Anioła, wiążą się z pamięcią o świętym, na cześć którego dana osoba została nazwana podczas chrztu. W tradycji kościelnej jest to szczególny dzień, w którym wspomina się swojego niebiańskiego patrona.

Wśród świętych, których wspomina się w kalendarzach prawosławnych w tym dniu zgodnie z różnymi tradycjami kalendarzowymi, znajdują się męczennicy Prov, Tarach i Andronik, czcigodny Kosma z Majum, święta Domnika oraz święty Marcin Miłosierny. Na listach imienin można również znaleźć imiona Makarii, Tarasa, Fedota i inne.

Imiona żeńskie i ich znaczenie

Domnika

Imię to ma pochodzenie łacińskie. Jest związane ze słowem dominica, które oznacza „Pańska” lub „poświęcona Panu”. W tradycji chrześcijańskiej znane jest imię męczenniczki Domniki, zwanej również Domniną.

Tawifa

Imię pochodzenia aramejskiego, oznaczające „gazelę”. Występuje w Nowym Testamencie: Tawifa była chrześcijanką z miasta Joppie, znaną z dobrych uczynków i pomocy potrzebującym. W tradycji kościelnej czczona jest jako sprawiedliwa.

Imiona męskie i ich znaczenie

Martin

Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od imienia Marsa – starożytnego rzymskiego boga wojny. Interpretuje się je jako „poświęcony Marsowi”. Jednym ze znanych świętych o tym imieniu jest Marcin Miłosierny, biskup miasta Tours we Francji, zapamiętany ze względu na dobroć i pomoc ubogim.

Kuzma

Ukraińska forma greckiego imienia Kosma. Oznacza „porządek”, „ozdoba” lub „harmonia”. Imię to znane jest dzięki świętym żyjącym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a także czcigodnemu Kosmiemu z Majum — pisarzowi kościelnemu i twórcy pieśni liturgicznych.

Andronik

Imię pochodzenia starożytnogreckiego, które oznacza „zwycięzca mężczyzn” lub „ten, który zwycięża męstwem”. Składa się z słów związanych z pojęciami mężczyzny i zwycięstwa. Andronik — to imię kilku chrześcijańskich świętych, w szczególności męczennika, którego czci się wraz z Provem i Tarachem.

Prov

Rzadko spotykane imię męskie pochodzenia łacińskiego. Jest ono związane ze słowem probus, które oznacza „uczciwy”, „porządny” lub „godny”. W tradycji prawosławnej znany jest męczennik Prov, który poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską wraz z Tarachem i Andronikiem.

Tarach

Imię o starożytnym pochodzeniu, występujące w chrześcijańskich kalendarzach świętych. Jego dokładne znaczenie nie zostało ostatecznie ustalone. Najbardziej znanym nosicielem tego imienia jest męczennik Tarach, czczony wraz z Prowem i Andronikiem.

Makar

Imię pochodzenia greckiego, oznaczające „błogosławiony”, „szczęśliwy”. Upowszechniło się dzięki chrześcijańskim świętym, wśród których byli ascety i mnisi. Imię to symbolicznie kojarzy się z duchową radością i wewnętrznym spokojem.

Taras

Imię pochodzenia greckiego, tradycyjnie kojarzone z nazwą miasta Tarent lub greckim imieniem Tarasij. Jego dokładne pierwotne znaczenie interpretuje się na różne sposoby. Na Ukrainie imię to jest dobrze znane dzięki Tarasowi Szewczenko i ma długą historię.

Fedot

Ukraińska forma greckiego imienia Teodot. Oznacza ono „dany przez Boga” lub „dar Boży”. Imię to pojawia się w kalendarzach chrześcijańskich i jest związane z kilkoma świętymi.

Teodozjusz

Imię pochodzenia greckiego, oznaczające „dar Boży”. Zostało utworzone od słów oznaczających „Bóg” i „obdarowywać”. Imię to jest znane w tradycji prawosławnej dzięki świętym i działaczom kościelnym, w szczególności czcigodnemu Teodozjuszowi z Pecherów.

Jazon

Imię pochodzenia greckiego, które często tłumaczy się jako „uzdrowiciel” lub „ten, który uzdrawia”. W Nowym Testamencie wspomniany jest Jazon z miasta Solun, który gościł u siebie apostoła Pawła. Imię to ma długą historię i występuje w tradycji chrześcijańskiej.

Czym jest imieniny

Dzień imienin to dzień upamiętniający świętego, którego imię dana osoba otrzymała podczas chrztu. W tradycji prawosławnej święty uważany jest za duchowego opiekuna człowieka. Dlatego imieniny mają szczególne znaczenie dla wierzących. W tym dniu można pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna, odwiedzić świątynię lub po prostu spędzić czas z bliskimi. Wielkie uroczystości nie są konieczne: czasami wystarczy serdeczne życzenie, telefon lub niewielki prezent.

Warto pamiętać, że to samo imię może pojawiać się w kalendarzu kościelnym kilka razy w roku. Dlatego jeśli dana osoba wie, na cześć którego świętego została nazwana, to właśnie dzień pamięci tego świętego uznaje się za jej imieniny.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

Życzenia z okazji imienin mogą być proste i szczere. Najważniejsze jest, aby życzyć osobie tego, co naprawdę ma znaczenie: zdrowia, spokoju, miłości i wsparcia bliskich. Oto kilka propozycji: „Gratuluję z okazji imienin! Niech niebiański opiekun cię strzeże, pomaga pokonywać trudności i dodaje sił. Życzę zdrowia, spokoju ducha, ciepła w domu i jak najwięcej szczęśliwych chwil”.

„Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! Niech w Twoim życiu będzie więcej dobrych ludzi, miłych wiadomości i powodów do radości. Życzę, aby wszystkie ważne sprawy układały się pomyślnie, a obok Ciebie zawsze byli ci, którzy Cię wesprą”.

„Z okazji imienin! Niech twój niebiański opiekun pomaga ci znaleźć właściwą drogę, a każdy dzień przynosi spokój, nadzieję i pewność co do przyszłości”. Niech 25 października stanie się doskonałą okazją do złożenia życzeń bliskim i przyjaciołom, przypomnienia sobie o duchowych tradycjach oraz obdarowania bliskich odrobiną ciepła i uwagi.

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