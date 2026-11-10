Przedsiębiorstwo wydobywające rudę żelaza Ferrexpo ponownie wstrzymuje działalność swoich zakładów na Ukrainie: przyczyna

Firma wydobywająca rudę żelaza Ferrexpo tymczasowo wstrzymuje produkcję w swoich zakładach na Ukrainie z powodu ataków na infrastrukturę energetyczną. Nie jest to już pierwsze wstrzymanie działalności firmy w związku z atakami na obiekty energetyczne.

„Spółka wydobywająca rudę żelaza Ferrexpo plc, posiadająca aktywa na Ukrainie, podjęła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu produkcji, ponieważ kolejne ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną spowodowały, że dostawy energii elektrycznej do jej zakładów stały się niestabilne i niewystarczające do utrzymania produkcji” – czytamy w oświadczeniu.

W Ferrexpo zaznaczono, że ataki dotknęły w szczególności linie elektroenergetyczne i podstacje. Jednocześnie same aktywa firmy nie uległy uszkodzeniom.

Europejscy klienci firmy są obecnie zaopatrywani w produkty z dostępnych zapasów.

Ferrexpo zamierza wznowić produkcję, gdy tylko warunki na to pozwolą.

Informacja ta została podana w komunikacie spółki na londyńskiej giełdzie.

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