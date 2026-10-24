W Stanach Zjednoczonych wybuchł skandal wokół wartego 25 mld dolarów projektu gazowego Polar Train LNG na Alasce. Prawie całe kierownictwo firmy zrezygnowało ze swoich stanowisk po oskarżeniach o ukryte finansowanie i kontrolę ze strony rosyjskiej spółki „Novatek”.

Polar Train LNG zajmuje się budową terminalu eksportowego gazu na północy Alaski. Projekt uruchomiono w marcu z zamiarem wykorzystania częściowo wybudowanego terminalu „Novatek”, przenosząc go na Alaskę. Firma zwróciła się do Departamentu Skarbu USA o zgodę na negocjacje z rosyjską grupą, ale jeszcze jej nie otrzymała.

Według Riddla ustalił on, że „Novatek” już finansuje projekt i kieruje jego pracami do czasu uzyskania niezbędnych zezwoleń. We wrześniu złożył rezygnację, po czym firmę opuścili dyrektor finansowy Dan Chandra oraz inni członkowie kierownictwa.

„Zrezygnowałem ze stanowiska dyrektora generalnego Polar LNG, ponieważ niepokoiło mnie to, że rosyjska firma „Novatek” finansowała spółkę i ostatecznie kontrolowała jej strategiczny kierunek rozwoju” – oświadczył Riddle.

Początkowo sądził, że środki finansowe pochodzą od inwestora Gentry'ego Beacha, powiązanego z rodziną Donalda Trumpa, oraz od firmy Tech Wave z Abu Zabi. Później, jak twierdzi, okazało się, że Beach nie zainwestował w projekt i nie był ani jego udziałowcem, ani kierownikiem.

FT zapoznało się również z korespondencją na WhatsApp, w której członek zarządu „Novatek” Denis Solowjow omawiał finansowanie projektu i próbował przyspieszyć przekazanie środków na rzecz Polar Train LNG.

Polar LNG oświadczyła, że Riddl został zwolniony, nazwała go „niezadowolonym pracownikiem” i podkreśliła, że realizuje projekt zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

„Novatek” poinformował, że uzgodnił przyznanie firmie Tech Wave prawa do wykorzystania swojej technologii na Alasce i w kwietniu podpisał protokół ustaleń z Polar Train, kiedy Riddl stał na czele tej firmy.

Według rozmówców FT projekt ten pojawiał się w rozmowach między Waszyngtonem a Moskwą dotyczących porozumień biznesowych, które mogłyby przyczynić się do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rozważano wymianę wiedzy specjalistycznej „Novatek” w zakresie budowy terminalu na Alasce w zamian za zniesienie sankcji wobec rosyjskiego projektu „Arktik LNG-2”.

Informuje o tym Financial Times, któremu były dyrektor generalny firmy, Joel Riddle, opowiedział o obawach dotyczących możliwego naruszenia sankcji amerykańskich.

Rosja tworzy własną firmę stoczniową z powodu niedoboru tankowców do transportu LNG.

Pomimo zachodnich sankcji Rosja nadal rozbudowuje swoją flotę arktyczną w celu eksportu skroplonego gazu.

Amerykański inwestor Gentry Beach, powiązany z rodziną prezydenta USA Donalda Trumpa, poinformował o zawarciu poufnej umowy z rosyjską firmą Novatek dotyczącej eksploatacji złoża gazu ziemnego na Alasce.

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