Российскую компанию подозревают в тайном финансировании газового проекта на Аляске — FT

В США разгорелся скандал вокруг газового проекта Polar Train LNG на Аляске стоимостью 25 млрд долларов. Почти всё руководство компании покинуло свои посты после обвинений в скрытом финансировании и контроле со стороны российской компании «Новатэк».

Polar Train LNG занимается разработкой экспортного газового терминала на севере Аляски. Проект был запущен в марте с планом использовать частично построенный терминал «Новатек», перенеся его на Аляску. Компания обратилась в Минфин США за разрешением на переговоры с российской группой, но пока не получила его.

По словам Риддла, он выяснил, что «Новатэк» уже финансирует проект и руководит его работой до получения необходимых согласований. В сентябре он подал в отставку, после чего компанию покинули финансовый директор Дэн Чандра и другие руководители.

«Я ушел с поста генерального директора Polar LNG, поскольку меня беспокоило то, что российская компания «Новатэк» финансировала компанию и, в конечном итоге, контролировала её стратегическое направление», — заявил Риддл.

Сначала он полагал, что деньги предоставляют инвестор Джентри Бич, связанный с семьёй Дональда Трампа, и компания Tech Wave из Абу-Даби. Впоследствии, по его словам, выяснилось, что Бич не инвестировал в проект и не был его акционером или руководителем.

FT также ознакомилась с перепиской в WhatsApp, в которой член правления «Новатека» Денис Соловьев обсуждал финансирование проекта и пытался ускорить перевод денег Polar Train LNG.

Polar LNG заявила, что Риддл был уволен, назвала его «недовольным сотрудником» и подчеркнула, что развивает проект с соблюдением законодательства США.

«Новатэк» сообщил, что договорился предоставить Tech Wave право использовать свою технологию на Аляске и в апреле подписал меморандум с Polar Train, когда Риддл возглавлял компанию.

По данным собеседников FT, проект фигурировал в переговорах Вашингтона и Москвы о деловых договоренностях, которые могли бы способствовать завершению войны России против Украины. Обсуждался обмен экспертизой «Новатека» для строительства терминала на Аляске на снятие санкций с российского «Арктик СПГ-2».

Об этом пишет Financial Times, которой бывший генеральный директор компании Джоэл Риддл рассказал об опасениях относительно возможного нарушения санкций США.

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Американский инвестор Джентри Бич, которого связывают с семьей президента США Дональда Трампа, сообщил о заключении конфиденциального соглашения с российской компанией «Новатэк» о разработке месторождения природного газа на Аляске.

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